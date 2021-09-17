В Минздраве сообщили о безопасности смешивания COVID-вакцин Moderna и Pfizer

“Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя”, – говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что в случае, если человек первую дозу получил препаратом Moderna, то вторую можно делать Pfizer и наоборот.

“Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным”, – добавили в министерстве.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 сентября в Украине сделали более 11 млн прививок, полностью вакцинированы 5 млн человек. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В апреле 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявляла, что последствия вакцинации от коронавируса препаратами разных типов неизвестны.

В мае в журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты исследований Оксфордского университета. Добровольцам делали одну прививку вакциной от AstraZeneca и одну – от Pfizer/BioNTech. Согласно результатам, было зафиксировано возрастание побочных реакций, но ни одна из них не была серьезной или длительной.

Предварительные результаты исследования, проведенного учеными испанского Института здоровья имени Карлоса III, опубликованные в мае, свидетельствуют, что комбинированное использование вакцин от коронавируса от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

1 июня применять разные вакцины против коронавируса при первой и второй прививках разрешили в Канаде. Канадцы, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут получить вторую прививку препаратом AstraZeneca или мРНК-вакциной (Pfizer/BioNTech или Moderna). Гражданам, которым первую прививку сделали мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech или Moderna, рекомендуют вакцинироваться второй раз тем же препаратом. Если же такой возможности нет, то канадцы могут заменить препарат компании Pfizer/BioNTech на Moderna и наоборот.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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