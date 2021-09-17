Врач Аплетаева назвала продукты, которые стоит исключить при простуде

Врач-диетолог Марина Аплетаева пояснила о питании во время простуды. Она назвала продукты, который из своего рациона желательно исключить заболевшему.

Пациенту с простудой показан постельный режим, также ему необходимо полноценно питаться. Некоторая пища при простуде отрицательно сказывается на самочувствии человека. Из рациона лучше исключить острые, слишком жирные и соленые продукты. Также лучше не есть маринованную пищу, поскольку она усугубляет развивающиеся воспалительные процессы и стимулирует обезвоживание.

Пока человек болеет, нельзя есть жареную пищу, красное мясо, поскольку на процесс пищеварения тратится много энергии. Последняя должна быть перенаправлена на борьбу с болезнью. Задержка жидкости, в свою очередь, тормозит метаболизм, а этого происходить не должно.

При ОРВИ не стоит употреблять алкоголь, а также кофе. Последний допустим только в случае отсутствия температуры и если не наблюдается сильная слабость. В день допускается одна чашка данного бодрящего напитка. Лучше, чтобы в него было добавлено молоко – коровье, козье или растительное. Оно выступит в качестве буфера для желудка, позволит не усугубить воспалительный процесс.

Источник: www.ridus.ru