Врач Крючков сравнил уровень антител после вакцинации и ревакцинации

Врач Николай Крючков в рамках общения с журналистами сравнил уровень антител, которые появляются после вакцинации и прохождения ревакцинации против COVID-19. Как заявил иммунолог, огромное значение имеет время, прошедшее между двумя манипуляциями.

Все изменения постоянно происходят в динамике. После вакцинации через полторы-две недели достигается максимальный показатель антител. Затем их уровень начинает постепенно падать. Через 3-5 месяцев показатель снижается почти в три раза от первоначального. В целом уже к ревакцинации количество антител падает.

Уже имеются научные работы, в рамках которого медики доказали, что максимальное число антител у ревакцинированных людей выше. Однако с точностью говорить об этом факте нельзя. Считается, что очередная доза вакцины дает мощный прирост.

Огромное значение в данном вопросе важны особенности организма. Скачок происходит на фоне того, что организм уже знаком с вводимым антигеном. Проверять уровень антител перед второй прививкой против COVID-19 не обязательно.

Источник: www.m24.ru