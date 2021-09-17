 

Экс-депутат Савченко: Зеленский позавидует сбежавшему Януковичу

17.09.2021, 16:14, Разное
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Политик Надежда Савченко выразила недовольство ростом цен на газ для Украины. По ее словам, текущие рыночные тарифы не соответствуют финансовым возможностям граждан. Как сообщила бывший депутат, приобретать тысячу кубометров топлива за тысячу долларов не выйдет — это слишком дорого и недопустимо. Владимир Зеленский, согласно позиции женщины, может загнать страну в опасную ловушку, из которой выбраться уже не получится.

По мнению экс-депутата Верховной рады, лидер Украины будет пытаться сохранить лицо и выражать протест, а также решит компенсировать стоимость газа ресурсами региональных бюджетов. Надежда Савченко уверена, что это неминуемо приведет в упадок местные власти — они не смогут адекватно работать, так как их возможности не безграничны.

Кроме того, женщина вспомнила про Виктора Януковича, который сбежал из страны, опасаясь расправы. Участь этого политика в перспективе может показаться желанной нынешнему лидеру Украины, считает Надежда Савченко. Она заявила, что Владимир Зеленский нарвется на колоссальные проблемы, если на законодательном уровне допустит, что народ будут лишать жилья из-за долгов ЖКХ. “Он, наверное, позавидует судьбе Януковича”, — сообщила экс-депутат Верховной рады.



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