 

Le Monde: Россия может занять место ключевого партнера Мали

17.09.2021, 16:14, Разное
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В 2014 году Франция начала антитеррористическую операцию «Бархан» на территории Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада. Ожидаемого успеха борьба с исламистскими группировками не принесла, в некоторых районах активность террористов только возросла.

Оценив итоги миссии, французские власти предпочли отказаться от масштабной операции. Об этом президент Макрон заявил на пресс-конференции 10 июня 2021 года, отметив, что трансформация присутствия будет проводиться параллельно с закрытием военных баз.

В Le Monde уверены, что Россия сполна может воспользоваться обстоятельствами, чтобы благополучно занять место ключевого партнера Мали. Журналисты напомнили, что Москва и Бамако развивают отношения не с чистого листа. С момента обретения независимости в 1960 году страны начали военное сотрудничество, а в 2019 году было подписано новое соглашение о поставке оружия африканцам.

Граждане Мали, воодушевленные успехами «ЧВК Вагнера» в ЦАР, рассчитывают, что после ухода французов страна не останется один на один с боевиками. Откровенно слабые вооруженные силы попросту не в состоянии решить острые внутренние проблемы, поэтому выход только один –квалифицированная и эффективная помощь извне.

«Свободные Париж и Берлин засыпали хунту униженными просьбами: не пускать «ЧВК Вагнера» в Мали и контрактов с ним не заключать. А то французам и немцам придется уйти», – пишет Le Monde.

По поводу возможного сотрудничества с Москвой недвусмысленно высказались в малийском министерстве обороны. Полковник Садио Камара заявил, что «общественное мнение выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая проблемы с безопасностью».

Позиция Франции, основанная на рефлексии о колониальной эпохе, предусматривает попытки сохранения влияния в Мали и Африке в целом, но в современных реалиях и с учетом интересов теперь уже независимых государств реализовать эти планы будет непросто.

В пользу развития отношений Мали с другими государствами выступают высокопоставленные чиновники из ЕС. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что решение о сотрудничестве с иностранными ЧВК должно приниматься в Бамако.



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