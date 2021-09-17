 

Мнение: В этот день полетел первый вертолет Игоря Сикорского + об “инновациях в РФ

17.09.2021, 16:10, Разное
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В этот день в 1939 году в США взлетел первый вертолет И.Сикорского VS-300. Конструктор лично пилотировал машину. Работать над вертолетами Сикорский начал еще в России, но после революции, как известно, перебрался в Америку.
Можно, конечно, порассуждать на тему, где бы было американское вертолетостроение без Сикорского, телевидение без Зворыкина и, заодно, космическая программа без фон Брауна (или, лучше, если бы они все у нас работали) и т.д. Думаю, что примерно там же, где и сейчас – может быть с иными техническими решениями, что-то было бы создано позже – но если обеспеченный заказ был, он бы, конечно, выполнялся (при том, что у нас было кому выполнять!).
Было, конечно, и обратное движение – Бартини, Барр и Сарант, "трофейные" немцы (большинство последних, впрочем, уже в 1947-48 гг отправили обратно – нашим конкуренция была не нужна, после получения некоторых исходных данных и конструктивных решений).
В любом случае после 1991 г. поток мозгов направлен исключительно в одну сторону и причина этого банальна и ясна:

https://nosikot.ru/v-jetot-den-poletel-pervyj-vertolet-ig/

Источник: Достало



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