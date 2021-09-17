 

Как Седлокова спасла Хейли Бибер – Личное мнение

17.09.2021, 16:02, Разное
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Анна Седокова призналась, что за годы своей публичности она так и не смогла выработать толстокожесть.

Странно, я всегда смотрела на Анну и думала, что с чем-чем, но вот с толстокожестью тут как раз всё в порядке. Можно спорить о гранях таланта, но кожа — однозначно толстая и тут не может быть двух мнений:


Фото: Соцсети

Ошиблась — бывает.

Анна всей грудью кинулась на защиту затравленной супруги Джастина Бибера Хейли.

По ТикТоку сейчас гуляет видео с публичного мероприятия, на котором фанаты бывшей девушки Бибера окружили его с новой женой и стали орать «Селена, Селена»!

https://t.me/lenamiro/9708
Видео: Телеграм

Хейли тут же разнылась и попросила очки. Затравили, жестокие!

В дело защиты племянницы Болдуина тут же вступила Анна. Кто, если не она поможет представительнице третьего поколения клана Болдуинов и законной жене миллионера Бибера?

«Меня триггернуло. Меня так часто хейтили в соцсетях за все: от рождения детей, до платьев. Я столько слышала гадостей(читай конструктивных мнений) в свой адрес, что я бы не выдержала. И увидела то, что мне близко в этой истории. Это мое», — заявила Анна.

Давайте ещё раз посмотрим на фигуранток дела:


Фото: Соцсети

Слева — много раз разведённая алиментщица Аньтка. Справа — молодая голливудская мультимиллионерша в счастливом браке.

Нет, ну а что? Мощная и статная дама в возрасте встаёт монументом на защиту девочки-тростинки. Так и должно быть в идеальном мире.

«Слова ранят больнее холодного оружия. Осторожнее. А я в последнее время постоянно ношу с собой чёрные очки. И надеюсь, что люди когда-то станут добрее», — понадеялась Анна.

Седлокова, как и Биберша, носит с собой очки, потомушта кругом жестокие — жестокие! — люди.

Звери вы, затравили Аньку так, что ей пришлось выйти на международный уровень, чтобы защитить несчастную Хейли Бибер. Мы, мол, Анна с Хейли, вынуждены носить чёрные очки.

Молодец всё-таки Анька — отбила Бибершу от злопыхателей, да?

Источник: Лена Миро



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