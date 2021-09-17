Особой популярностью пользуются яркие цвета: какие брюки из искусственной кожи носят этой осенью

В наши дни модницы предпочитают носить фактурные вещи, подчеркивающие индивидуальность. Таковыми являются разноцветные брюки из искусственной кожи – несомненный тренд этой осени. Кожаные штаны идеально сочетаются с другими осенними материалами: шерстью, трикотажем, букле и твидом.

В ярком исполнении экокожа прекрасно смотрится с шелковыми и атласными блузами, а также с хлопковыми рубашками. Вот почему кожаные брюки должны стать непременной частью вашего осеннего базового гардероба. Поговорим о трендовых моделях подробнее.

Трендовые оттенки

Современные брюки из экокожи имеют прямой или свободный крой. Они не сковывают движений, но за счет своих строгих линий выглядят максимально элегантно. По оценкам экспертов продажи брюк из искусственной кожи в сентябре выросли на 50%.

Наибольшей популярностью пользуются модели зеленых, красных, синих и розовых оттенков. Если же слишком яркие оттенки не вписываются в концепцию вашего стиля, тогда вы можете рассмотреть покупку брюк бежевого или коричневого цветов.

Отличительные детали

Помимо яркости, модницы приветствуют характерные детали на брюках. Это могут быть разрезы, вырезы, шнуровка, ремни и декоративные вставки. Популярны укороченные брюки-колокол и брюки-палаццо.

С этими моделями в цвете можно составлять восхитительные монохромные образы. Дизайнеры настаивают на том, чтобы этой осенью женщины продолжали носить яркую одежду.

С чем носить кожаные брюки?

Самым простым и очевидным дополнением к брюкам из искусственной кожи станет белая рубашка-оверсайз. Если вы выбираете брюки прямого кроя, тогда отдавайте предпочтение топу с объемными рукавами-буфами. И наоборот, широкие брюки-колокол лучше дополнить водолазкой, трикотажным джемпером полуоблегающего кроя или лонгсливом. Баланс пропорций должен быть соблюден.

Хорошим дополнением к кожаным брюкам станут блейзеры прямого кроя (в том числе из клетчатой набивной ткани), и повседневные футболки. Не возбраняется и полностью кожаный образ, когда брюки комбинируются с кожаной косухой или свободным пиджаком.

Что касается обуви, то тут предоставляется полная свобода выбора: от кроссовок и мюли до ботинок на грубой подошве.