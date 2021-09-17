Для решения экологических проблем в Украине нужно урегулировать ответственность организаций, “промышляющих экотерроризмом” – СМИ

“Неизбежным следующим пунктом является и нормирование вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО, промышляющих экотерроризмом – представители которых, поднимая на знамена лозунги о защите окружающей среды, на деле препятствуют работе предприятий и частенько попросту вымогают деньги у их владельцев. При этом нужно развивать грамотное экологическое движение, которое указывало бы на реально существующие проблемы в сфере охраны окружающей среды и способствовало бы реализации полезных реформ”, – говорится в материале.

Агентство пишет, что несмотря на многочисленные заявления о важности сохранения окружающей среды и “пессимистические прогнозы” экспертов, в экологической повестке украинского государства “ничего не меняется”.

“Вопросы относительно важности решения экологических проблем в Украине декларируются только на бумаге, а ответственность за то, что государство десятилетиями закрывало на них глаза, на сегодня несет исключительно украинский бизнес. Многие социально ответственные компании в Украине вкладывают космические средства в экологическую модернизацию своих предприятий, а получают за это в лучшем случае благодарность от властей, а в худшем – еще большую зарегулированность бизнес-процессов”, – говорится в статье.

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