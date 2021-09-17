Россия впервые выбирает Госдуму за три дня.

Десятки оппозиционных кандидатов сняты с выборов, на участках нет открытого видеонаблюдения и делегаций ОБСЕ



Фото: наблюдатели «Справедливой России»

В РФ с 17 по 19 сентября проходят первые в истории трехдневные выборы парламента. Граждане выбирают депутатов Госдумы, представителей местных собраний и муниципалитетов (в 39 регионах) и губернаторов (в 12 регионах) — распределяются более 31 тысячи мандатов. 108 млн россиян могут проголосовать внутри страны, 2 млн — за рубежом.

Электронное голосование проходит в Москве (тут впервые применяется опция «переголосования») и Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Более того — проголосовать дистанционно позволят 600 тысячам жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, которые с 2019 года стали массово получать паспорта РФ. Они также приедут проголосовать в РФ физически на 825 автобусах и 12 поездах.

В 23:00 мск 16 сентября открылись первые участки на Камчатке и Чукотке. «Новая газета» будет детально следить за этими непростыми выборами все три дня.

Онлайн — день первый

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