 

Россия впервые выбирает Госдуму за три дня.

17.09.2021, 15:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Десятки оппозиционных кандидатов сняты с выборов, на участках нет открытого видеонаблюдения и делегаций ОБСЕ


Фото: наблюдатели «Справедливой России»

В РФ с 17 по 19 сентября проходят первые в истории трехдневные выборы парламента. Граждане выбирают депутатов Госдумы, представителей местных собраний и муниципалитетов (в 39 регионах) и губернаторов (в 12 регионах) — распределяются более 31 тысячи мандатов. 108 млн россиян могут проголосовать внутри страны, 2 млн — за рубежом.

Электронное голосование проходит в Москве (тут впервые применяется опция «переголосования») и Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Более того — проголосовать дистанционно позволят 600 тысячам жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, которые с 2019 года стали массово получать паспорта РФ. Они также приедут проголосовать в РФ физически на 825 автобусах и 12 поездах.

В 23:00 мск 16 сентября открылись первые участки на Камчатке и Чукотке. «Новая газета» будет детально следить за этими непростыми выборами все три дня.

Онлайн — день первый

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / Строительство Троицкой линии московского метро идет полным ходом

25.08 / Ученые назвали одну из вероятных причин развития опасной формы коронавируса

21.04 / Британский врач предупредил о вреде ежедневного душа

01.08 / Компания Xiaomi официально представила игровой смартфон Black Shark 3s

04.06 / Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом Земли

04.08 / Ани Лорак проводит отпуск в Греции в компании Филиппа Киркорова

19.08 / Мнение: В Сирии погиб российский генерал-майор Гладких

11.09 / Максим Галкин обругал Анастасию Волочкову из-за Аллы Пугачевой

15.12 / Назван период наивысшего риска осложнений и смерти после госпитализации по поводу COVID-19

31.12 / “Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика