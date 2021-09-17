Китайцы оформили заказы на 2 миллиона iPhone 13

После презентации новой линейки американских смартфонов iPhone 13 оказалось, что на них огромный спрос в Китае. По данным одного из крупных интернет-магазинов, буквально сражу же жители КНР оформили около двух миллионов предзаказов на разные модели тринадцатой серии iPhone.

Однако это еще не все. Китайская интернет-торговля – это весьма разветвленная система продаж, отмечают аналитики. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что количество распроданных новых смартфонов исчисляется несколькими миллионами еще до того, как эти «Айфоны» попали в свободную продажу.

Таковы результаты всего двух дней после официальной презентации на глобальном уровне, уточняют эксперты. Можно рассчитывать на миллион заказов ежедневно.