 

Китайцы оформили заказы на 2 миллиона iPhone 13

17.09.2021, 15:30, Новости дня
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После презентации новой линейки американских смартфонов iPhone 13 оказалось, что на них огромный спрос в Китае. По данным одного из крупных интернет-магазинов, буквально сражу же жители КНР оформили около двух миллионов предзаказов на разные модели тринадцатой серии iPhone.

Однако это еще не все. Китайская интернет-торговля – это весьма разветвленная система продаж, отмечают аналитики. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что количество распроданных новых смартфонов исчисляется несколькими миллионами еще до того, как эти «Айфоны» попали в свободную продажу.

Таковы результаты всего двух дней после официальной презентации на глобальном уровне, уточняют эксперты. Можно рассчитывать на миллион заказов ежедневно.



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