 

Постковидный синдром у детей редко длится больше 12 недель

17.09.2021, 15:28, Разное
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Постковидным синдромом или долгим ковидом называют сохранение патологических симптомов в течение длительного времени после перенесенного COVID-19. Сведения то том, насколько тяжело протекает это состояние у детей, были противоречивыми, зачастую — довольно тревожными. Например, ранее опрос показал, что у каждого седьмого подростка недуг длится больше трех месяцев. Новая научная работа утверждает о том, что ситуация не так плоха.

В обзор были включены 14 международных исследований, которые охватили почти 20 тысяч детей, перенесших COVID-19. Самыми частыми симптомами были:

  • головная боль,
  • усталость,
  • нарушения сна,
  • снижение концентрации,
  • боль в животе.

В большинстве рассмотренных исследований симптомы не сохранялись дольше 12 недель. В тех исследованиях, которые включали контрольную группу, частота таких симптомов была сопоставимой у детей, которые болели и не болели COVID-19.

Найджел Кертис (Nigel Curtis) из Мельбурнского университета, соавтор исследования, сообщил The Guardian, что сложно разделять симптомы, связанные с перенесенным COVID-19 и симптомы, которые появились в результате других последствий пандемии, например, локдаунов. Профессор Петра Циммерманн (Petra Zimmermann) из того же университета, ведущий автор исследования, сказала, что в будущем необходимо провести более точные исследования, которые исключили бы влияние других факторов.  

Постковидный синдром

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Несмотря на некоторые изъяны в исследованиях, ученые считают, что полученные данные обнадеживают: с долгим ковидом у детей и подростков связано намного меньше проблем, чем у взрослых.

По словам авторов работы, полученная информация, в частности, поможет пролить свет на вопрос, нужны ли прививки от коронавируса детям младше 12 лет.

«Когда балансируешь между риском и пользой использования вакцин, всегда хочешь быть уверен, что вред от болезни больше, чем потенциальные осложнения вакцины. Поскольку риск от болезни у детей низок, долгий ковид становится важным фактором. На деле, у нас нет точного определения риска долгого ковида. Но, вероятно, он заметно ниже, чем указывают многие заголовки», – сказал Кертис.



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