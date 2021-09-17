 

Убивающие бактерии вирусы могут помочь повысить эффект антибиотиков

17.09.2021, 15:24, Разное
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Ученые рассказали, что может помочь повысить эффект антибиотиков. Они заинтересовались бактериями, которые убивают вирусы.
Микобактерии, провоцирующие туберкулез, проказу и другие опасные патологии очень сложно лечить. К стандартным видам антибиотиков они являются довольно устойчивыми. В то же время бактерии уязвимы для вирусов, которые имеют естественное происхождение. Они в науке получили название бактериофаги.

Ученые из Университета Питтсбурга и Университета Монпелье решили воспользоваться данной особенностью. Они «научили» особенный бактериофаг взаимодействовать с антибиотиком, чтобы попытаться уничтожить опасную микобактерию Mycobacterium abscessus. Она провоцирует очень тяжелые патологии. Известно, что бактерия реагирует на различные бактериофаги. Особенно она проявляла уязвимость перед «Мадди», эффективно уничтожающим патоген в чашке Петри. Для чистоты научного эксперимента исследователи решили провести испытания на живых организмах.

Объектом исследования выступили рыбки данио, которые являются носителями ключевой генетической мутации. Последняя имитирует реакцию иммунной системы человека на инфекции бактериального типа. Рыбки были заражены данной микробактерией. В течение последующих 12-ти дней у них развилась инфекция с абсцессами. В результате наблюдался высокий уровень смертности особей. Выжить удалось только 20% из них.

Выжившие рыбки получили «Мадди». За пять дней этот бактериофаг показал довольно хорошие результаты. В частности, снизилось количество абсцессов, но этих показателей все равно оказалось недостаточно. В завершении исследования исследователи стали искать антибиотик, который поможет в подавлении инфекции. Таковым оказался рифабутин, после его приема выживаемость рыбок увеличилась до 70%.

Источник: fbm.ru



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