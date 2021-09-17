 

Сын Анастасии Заворотнюк показал свой музыкальный талант

17.09.2021, 15:24, Разное
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Сын популярной актрисы Анастасии Заворотнюк похвастался своим музыкальным талантом. Майкл Стрюков обнародовал видео, где он играет на гитаре, в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
В социальных сетях и публичном пространстве в целом сын Анастасии Заворотнюк ведет себя достаточно отстраненно. Год назад Майкл Стрюков начал более активно вести персональный микроблог в социальной сети Instagram. Он пояснил поклонникам, что увлекается музыкой. Публикуемый контент, как правило, связан с творчеством. Поклонникам очень нравится, как Стрюков играет на гитаре. На свежем видео он исполнил композицию, которая является саундтреком к фильму «Одержимость».

Сын Заворотнюк даже пожаловался на соседей, которые недовольны из-за шума. Он не понимает, почему ему нельзя играть на гитаре, а тем, кто живет рядом, можно в будний день до трех часов ночи распивать алкоголь.

Дети Анастасии Заворотнюк не проживают в загородном доме актрисы. Они давно переехали в другие квартиры. Пользователи социальных сетей считают, что Майкл Стрюков очень похож на свою знаменитую мать. Сам же молодой человек никогда не просил ее помочь, чтобы стать известным музыкантом.

Источник: www.instagram.com



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