Собянин принял уч­астие в открытии пам­ятника погибшим в па­ндемию медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко совместно открыли памятник “Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19”. Монумент установлен на территории Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Глава столичного региона выразил благодарность инициаторам создания памятника, который, символизирует борьбу с коронавирусом, борьбу с пандемией и подвиг медицинских работников. Об этом сообщает АГН “Москва”.

“Москва – перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники – полтора миллиона уже вылеченных пациентов”, – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что медики спасли десятки тысяч москвичей. Он также заявил, что в борьбе против COVID-19 принима­ли участие более 50 тысяч медицинских ра­ботников Москвы. Отдельно Собянин коснулся работы столичных служб в условиях пандемии.

Мэр отметил, что все городские системы оказывают полное содействие пациентам, работая в мобилизационном режиме уже многие месяцы. По словам главы города, москвичи очень благодарным врачам за помощь и внимание даже в самые сложные минуты.

“Я уверен, мы победим и пандемию, и любые другие трудности”, – заявил Собянин.

Отметим, что памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью “Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19”. На стеле расположена фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.