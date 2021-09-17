 

До конца 2023 года в Москве планируется построить почти 50 спортивных сооружений

17.09.2021, 15:20, Разное
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что к 2024 году в столице планируется построить порядка 50 спортивных сооружений за счет бюджета. С начала 2021-го в городе введено в эксплуатацию 15 таких объектов, а до конца 2023-го возведут еще 30, уточнил он.

Сейчас в Москве продолжается строительство Международного центра самбо и бокса, ледового комплекса “Кристалл” в Лужниках, спортивного центра ЦСКА на Ходынском поле и других спортивных сооружений. Многие такие объекты будут соответствовать международным требованиям и стандартам, а значит, смогут принять масштабные соревнования, отметил Бочкарев.

Заммэра сообщил, что за последние 10 лет в столице построили и ввели в эксплуатацию 136 спортивных сооружений, включая те, которые появились в этом году.

Также Андрей Бочкарев рассказывал о строительстве и реконструкции 21 объекта культуры в Москве. По его словам, работы будут выполнены до конца 2023 года.

Ранее “Дни.ру” писали о построенном в Покровском-Стрешневе спорткомплексе. Здание состоит из трех блоков – пятиэтажного центра художественной гимнастики, пятиэтажной ледовой арены и трехэтажного центра автомобильного спорта. Весной Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию.



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