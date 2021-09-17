Мнение: Письмо: “Было мило”

Здесь автор рассказывает две истории, одну он придумал, вторая реальная. Упомянута еще третья, тоже придуманная.

В первой и третьей автор ведет себя как “нерыба”, в своем понимании этого.

Во второй, реальной, как обычный рапан.

Разбирайте самостоятельно.

erikzara

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция.

Пишу Вам с надеждой попасть на разбор, так как, ни с кем в полной мере из своих знакомых я не могу это обсуждать, однако я вроде бы все понимаю, но вроде и нет.

Мне 23. Кровельщик. Заработок средний, на себя сейчас хватает и хорошо.откладывать правда не выходит.

Пол года назад, когда я работал грузчиком я познакомился с К. Её бывший муж (С) и отец их ребенка, который живет у бабушки заказывал нас на перевоз и сборку шкафов от её другого мужа, от которого она вернулась обратно к С.

Она симпатичная, заработок больше моего. Машина. Зажиточные родители. 28 лет.

На заказе я в упор смотрел в основном на нее. Благо были мы с напарником и она.

Сборка была первая и получалась она плохо, так что решил попробовать понравится.

Много говорила, про то, какие плохие родители и мужья. Это было мило.

Потом приехал к ней на работу на обеде. Она сказала, что в это время свободна.

Переписывались неделю. Один раз это увидел С и начал с её аккаунта угрожать.

Потом пошли в кино. После целовались в машине. В окно постучал С.

Мы вышли он начал нас отчитывать.

Я попросил его отойти со мной, так как люля при всех не люблю получать.

Отошли, он начал отчитывать меня.

Я предложил выпить. Мы поехали с ним, оставив К. Пили, он говорил про К. Это было мило.

Потом приехала К. Они ругались. Когда я спускал вещи К она спросила “зачем ты так жестоко?” Я не знал, что ответить и просто дал ключи от своей квартиры.

С утра С довез меня до работы, а К сказала, что прибралась дома.

Так мы начали жить с К у меня на съемной квартире.

Потом у меня не хватило денег на продолжение и я сказал К, что надо расходиться и что хочу съехать.

Она предложила Вариант от родственников подешевле и ближе к дому её родителей. Я сначала молчал. Потом в день переезда сказал, что не хочу. И что мы расстаемся. Она начала плакать. Это было мило и я сказал, что надо собирать вещи. Жили мы так пол года. Я флиртовал с другими женщинами. Так как мне не хватало чувств к К. У нее ребенок. Пусть даже у родителей. Много трудностей, а я ей и так мозг выносил за то, что она общается с С больше чем нужно, пусть он и отец её ребенка. Мне не чего было ей дать.

Потом я поехал на природу с другом. Он познакомил меня со своей племянницей.

И. 26 лет. Учится на стоматолога. Живет с тетей

Она мне понравилась.

Секс в палатке. Потом несколько тайных свиданий (хотя К наверно знала. Я отмазываюсь плохо)

Однажды я поехал к И на ночь. Вернулся под утро не став объяснять К где я был.

Она ушла на работу, потом не пришла ночью.

Я знал, что она у С. И я решил, что пора и честь знать. Собрал вещи и переехал на квартиру компании Кровли, куда я и попал случайно.

Она вечером позвонила, начала говорить, как ей было плохо и какие там мама ей давала советы. Меня это начало раздражать. Я ей и высказал, кто и где у меня был.

Она замолчала.

На следующий день я сам написал, что хочу в гости. Пришел. Попили чай. Две недели я снова жил у нее,но без вещей. Секса не было. Не хотелось. Жить удобно было,но не с ней.

В один день я сказал, что прощаюсь. Она плакала. Я тоже слезу пустил. Было грустно.

Потом, когда я собрался, она начала останавливать меня. Снова раздражала. Я хлопнул дверью и ушел.

С И мы были недолго. Сначала все хорошо, потом я уже начал её раздражать. То я как вата,то ей не доставало поступков.

Однажды она сказала по телефону, что идет в клуб, и не стала спрашивать меня, так как не чувствует себя моей женщиной.

Ненадолго это взбесило. Но быстро прошло. Я приехал к ее дому и прождал 6 часов. Не знаю за чем. Просто как будто надо было.

На следующий день я ушел от нее очень не красиво. С ухмылкой сказав ей пару ласковых.

Вечером снова написал, она сказала, что не видит поступков, что она смотрела на меня и что не сложиться у нас. На что я ответил “пока ты смотрела на меня, я готовил своей женщине завтрак. Пока ты не видела поступков я ждал тебя 6 часов ночью во дворе. Ты просто не хочешь их видеть”.

Она ответила, что скучает и что все будет хорошо.

На следующий день я позвонил ей. Не взяда трубку. Опять разбомбило. Она вечером написала, что была тяжелая работа, что заболела, а я ей делаю мозг и что ей это не нужно.

Я послал её. Она ответила, что отношений не будет и что если она и будет со мной общаться то только для здоровья.

Я ответил, что если все было для здоровья, то не приятно, а так я хочу быть с ней.

Потом телефонный разговор. Спокойно сказала, что сейчас не готова ни к чему, и ей нужно время. И что она посмотрит на меня через месяц. Бред конечно,но так сказали,значит так и есть.

Вы как то писали, что из плюса в следующих отношениях человек вылетает в минус. Вот я и вылетел.

послал ей букет с открыткой “спасибо за хорошие моменты”. Потому что девочкам приятно, а моменты были хорошие. После этого созвонились. С моей просьбы и её согласния. Общаемся иногда, когда ей удобно и хорошо. Она мне нравится. Правда вот сейчас я не знаю, что делать. Идет как идет. Пойдет на лад будет хорошо. Не пойдет, Грустно конечно.

Параллельно я начал общаться с А

Мы с ней познакомились на светофоре пол года назад

А 37. Двое детей. Две работы.

Машина. ОЗ как всегда выше моего.

Тогда я долго писал ей, а она говорила про возраст и то, что неловко себя чувствует со мной. После её слов о том, что она хочет возобновить отношения с другим мужчиной я отстал. Потом снова написал, черещ месяц. Она открылась. Предложил ей кафе, она отказалась, сказав, что хочет ужин в квартире у меня или съемной. Я ей написал, что если нужен секс онли, то могу предложить пару жеребчиков. И закончил общение. Когда снова написал, она еще больше словно растаяла и мило со мной общается. Идем скоро на свидание. Сниму квартиру. Ужин. Все красиво.

И вот проблема для меня – потихоньку с И общаться, как пойдет или с А продолжить, тоже как пойдет. Так как одновременно с двумя я не могу. Меня переключает.