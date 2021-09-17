Мнение: Сканк Уокс Локхида работает над “тихим” сверхзвуковым самолетом
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Известная своими нестандартными и передовыми разработками ОКРовская группа Локхида Сканк Уокс работает над созданием прототипа сверхзвукового самолета с низким уровнем звукового удара
Новое изделие – Х-59 – будет испытываться в интересах
https://nosikot.ru/skank-uoks-lokhida-rabotaet-nad-tihim-sverhzvukovym-samoletom/
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Источник: Достало
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