 

Мнение: Сканк Уокс Локхида работает над “тихим” сверхзвуковым самолетом

17.09.2021, 15:16, Разное
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Известная своими нестандартными и передовыми разработками ОКРовская группа Локхида Сканк Уокс работает над созданием прототипа сверхзвукового самолета с низким уровнем звукового удара

Новое изделие – Х-59 – будет испытываться в интересах

https://nosikot.ru/skank-uoks-lokhida-rabotaet-nad-tihim-sverhzvukovym-samoletom/

Источник: Достало



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