Мнение: Воспитание крепостных

Блогер Роман Чертанов задал неожиданный, но очень правильный вопрос: почему учителям в школах платят, а школьникам — не платят?

Действительно, работают на уроках как учителя, так и дети, при этом детям зачастую приходится гораздо тяжелее. Подумайте сами, что легче: в течение 45 минут свободно болтать на хорошо известную вам тему, или, наоборот, в течение 45 минут слушать зануду, который долдонит вам о каких-то актёрах из сериала «Звёздный путь»? Напомню, что если школьники отсчитывают минуты до конца урока, учителя часто увлекаются и задерживают детей, не позволяя им вовремя уйти на перемену.

Очевидное, но от того не менее лицемерное возражение будет таким: в то время как учителя тратят своё рабочее время, школьники усваивают за счёт государства накопленные человечеством знания, которые пригодятся им во взрослой жизни.

Мне это напоминает историю про сына фермера, которого отец попросил позвать школьных товарищей на сбор урожая. Дело было уже в наше время, где-то на постсоветском пространстве. Подросток откликнулся на призыв, и на протяжении нескольких дней напряжённо работал на поле по 12 часов в день. В итоге урожай был собран, и фермер честно расплатился со всеми… кроме собственного сына. Родители объяснили сыну, что это его ферма, что он член семьи, и потому должен работать бесплатно, так как когда-нибудь в будущем унаследует дело отца.

У подростка не было иного выбора, кроме как согласиться с аргументами. Вместе с тем разочарование от обмана было так велико, что он потерял всякий интерес к сельскому хозяйству и с того момента наотрез отказывался от любых работ.

Школьники находятся в похожей ситуации. Знания, действительно, теоретически могут им пригодиться. Когда-нибудь потом, во взрослой жизни, если они что-то вспомнят, а потом смогут это что-то применить на практике. Однако отложенное на 10-15 лет вознаграждение слишком призрачно не только для ребёнка, но и для подавляющего большинства взрослых. Мой опыт работодателя показывает, что у огромной доли хороших работников горизонт планирования составляет один месяц — хорошо поработал, получил хорошую зарплату. Квартальная или годовая премия для большинства является уже фикцией, абстракцией, неким фантомом, в который они не верят всерьёз. Если же мы говорим о плохих работниках, то для них и календарный месяц — целая вечность. Зарплата будет ещё только 09 числа, а расслабиться и потупить в смартфон хочется вот прямо сейчас.

Таким образом, система принуждает школьников работать в режиме крепостных крестьян, бесплатно. Барин приказал работать, значит надо работать, чтобы не выпороли хлыстом на конюшне. Но и напрягаться тоже не надо: пользы от этого ровно никакой не будет, разве что здоровье потеряешь, да товарищей разозлишь. Если есть возможность схитрить по мелочи, — списать домашку, например, — так и надо поступить. Барин даже не заметит, а ты сэкономишь 30 минут времени, которые можно будет потратить или на отдых, или на что-то важное лично для тебя. Даже дети, которые идут в первый класс с горящими глазами, вскоре понимают, как тут всё устроено, и перестают вкладываться в учёбу со всей душой.

Принудительный труд неэффективен, про это рассказывают даже тем самым школьникам, которых ежедневно принуждают к погрызу гранита науки. Нет ничего странного, что хорошо мотивированные дети проходят на домашнем обучении школьную программу в разы быстрее, чем скучающие в аудиториях невольники.

Игровая мотивация у школьников отсутствует, ибо классно-урочная система дело серьёзное, никаких игр не предполагает. Мотивации достижения тоже нет — хоть из кожи вон вылези, а учиться будешь ровно с той же скоростью, что и твои туповатые тиммейты, один класс за один год. Зарплату тоже не платят. Остаётся одно только голое принуждение, со всей его калечащей неэффективностью. Вчерашние студенты потом трогательно жалуются начальству — я же отсидел 8 часов в офисе, даже слегка поковырялся в бумагах. Почему вы требуете от меня результата, почему вы заставляете меня не просто работать, а работать хорошо?

Разумеется, я не предлагаю платить школьникам за учёбу, назначая им стипендии подобно студентам. Деньги считаются в нашей культуре чем-то грязным, поэтому законодательство тщательно оберегает школьников от любого вида заработка. Вместе с тем, пожалуй, стоит как следует задуматься над способами, при помощи которых мы заставляем детей учиться. Даже в передовых экспериментальных школах про мотивацию особо не думают. Обычно там или «перекрашивают стены», меняя разные второстепенные детали, или просто приглашают обаятельных взрослых учителей, с которыми подросткам нравится проводить время.

Если школьник учится под страхом наказания — это ещё не так страшно. Но вот если школьник учится, так как некритично верит в сказки о строении паука-крестовика, которое якобы пригодится ему через 20 лет… тогда во взрослой жизни этого простака будет несложно обмануть и жуликам, и сектантам, и даже политическим аферистам.