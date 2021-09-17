 

Президент Польши узнал о несостоявшейся встрече с Меркель из СМИ

17.09.2021, 15:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Польши Анджей Дуда узнал о дате своей несостоявшейся встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель из средств массовой информации, рассказал он журналистам.

Дуда сообщил в интервью изданию Polska Times, что он может выразить лишь изумление тем, как была организована эта встреча, «фактически было так, что о дате встречи с Ангелой Меркель мы были проинформированы через СМИ», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в тот день у него заранее был запланирован визит в Катовице, который он согласовал председателем профсоюза Солидарность несколькими месяцами ранее.

«Никогда там еще не было главы государства, и в связи с этим и для Солидарности, и для героев тех дней было очень важно, чтобы этот праздник был должным образом подчеркнут», – сообщил польский президент.

Для общения с Меркель ему пришлось бы отказаться от участия в значительной части торжеств.

Канцлер посетила Варшаву в прошлую субботу, планировалось, что она пообщается с польским лидером, но в последний момент немецкой стороне сообщили, что Меркель не вписывается в график лидера Польши.

Ранее Евродепутат Яцек Сариуш-Вольский пожаловался на обман Польши со стороны Меркель, заявив, что та, завершая карьеру канцлера Германии, оставляет расколотый Евросоюз и разрушенную восточную политику.



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