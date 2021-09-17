Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

На берегу Азовского мор прошли плановые учения тактической группы украинских военных, в них задействовали танки и артиллерию отряда спецназначения «Азов», сообщили в МВД страны.

«16 сентября, на побережье Азовского моря состоялись плановые учения тактической группы с задачей ведения противодесантной обороны. В отработке действий при высадке противника были задействованы пехотные подразделения, танкисты и артиллерия отдельного отряда спецназначения «Азов» 12 бригады оперативного назначения имени Вишневецкого», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По легенде учений, катерные десантные группы противника вышли на участок и попробовали закрепиться на нем, чтобы создать плацдарм для подхода основных сил. Задача группы была в том, чтобы помешать врагу высадиться, а после чего отбить атаку и сбросить противника в море.

В МВД Украины подчеркнули, что все мероприятия были отработаны, задача выполнена, а «тактическая группа нанесла противнику поражение и закрепилась на участке».

В начале сентября ВСУ запланировали военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом. До этого Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом.