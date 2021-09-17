 

В Конгрессе США предложили увеличить сумму оборонной помощи Украине – посол в Вашингтоне

17.09.2021, 14:50, Новости дня
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“Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине на безопасность до $300 млн в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США”, – написала дипломат.

Маркарова также сослалась на сам проект бюджета США.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4352511784825576

“Европейская правда” отмечает, что в документе есть предложение министерству обороны подготовить Конгрессу доклад о вариантах поддержки Украины “для улучшения противовоздушной и противоракетной обороны, включая варианты продажи оружия или передачи существующих систем”.

Контекст:

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе, США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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