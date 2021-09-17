 

Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом

17.09.2021, 14:50, Новости дня
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“Сейчас встречаюсь с парнем. У меня мечтательное, влюбленное настроение”, – призналась артистка. 

Певица не стала называть имя своего избранника и не стала прогнозировать, как будут развиваться их отношения.

12 сентября Зарицкая в эфире шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” рассказала, что ранее у нее не было серьезных отношений. По словам певицы, в 22 года она влюбилась в парня, но между ними была только дружба.

“Я представляла, что у нас будет свадьба, дети, но он говорил, что я тебя не люблю и не могу быть с тобой. Не желаю никому такое пережить”, – заявила тогда артистка.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”. Ранее певица не афишировала личную жизнь.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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