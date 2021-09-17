Неэффективная природоохранная политика в Украине приводит к исчезновению некоторых видов животных – WWF

“Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русел, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов”, – подчеркнули в фонде.

В WWF также заявили, что в Украине происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). При этом исследования об исчезновении некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине не проводятся.

Агентство отмечает, что для решения проблем в Украине “необходима, в первую очередь, заинтересованность самого государства, которое должно безотлагательно начать внедрять грамотную природоохранную политику, а не заниматься бесполезным популизмом, вследствие которого только увеличивается нагрузка на бизнес, который, в своем большинстве, и так вкладывает миллионные средства в экомодернизацию, а вместо благодарности получает за это еще большую зарегулированность бизнес-процессов”. “В противном случае экологическая ситуация в стране только продолжит ухудшаться”, – заключает автор статьи.

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