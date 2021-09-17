“4 канал” не выпустил в эфир интервью с Леросом из-за надписи о Зеленском на футболке

Он объяснил это тем, что на запись программы “Постаті” с Татьяной Даниленко Лерос пришел в одежде с надписью, которая оскорбляет президента Украины Владимира Зеленского. На футболке Лероса было написано “Зеля! Х/ло!”

“Мне неизвестно, чего Гео Лерос хотел достичь таким поступком: получить политические дивиденды, разжечь вражду в обществе или устроить провокацию”, – заявил Добродомов.

По его словам, недопустимо ставить знак равенства между президентом России Владимиром Путиным, которого футбольные болельщики назвали “Путин х…ло” после оккупации Крыма и российского вторжения на Донбасс, и Зеленским.

“Этот знак равенства как раз очень выгоден России. “4 канал” – равноудаленный от всех политических сил, мы даем слово как тем, кто защищает власть, так и тем, кто критикует. Но “4 канал” не является терпимым к откровенным провокациям и разжиганию вражды от любых политических сил”, – заявил директор канала.

https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/6390561857652169

Лерос на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию.

“Ага, именно из-за футболки, а не из-за цензуры. Я ставлю знак равенства между Зеленским и х/йлом, потому что он предатель, брехло и хапуга. Последствия от стаи 95 квартала будут хуже, чем кто-то может себе представить”, – считает нардеп.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4337842592919503

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции “Слуга народа”.

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. “Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию”, – заявил нардеп.

Народный депутат от партии “Слуга народа” Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – “это филиал действий СНБО в парламенте”, и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что “на больных людей нельзя обижаться”.

Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос “говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции”.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что будет добиваться отстранения Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

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