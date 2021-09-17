Компания Huawei представила новый принтер на операционной системе HarmonyOS

Представители китайской компании Huawei сообщили о выпуске нового принтера, который работает на фирменной операционной системе HarmonyOS.

Как сообщает разработчик, на сегодня уже около ста миллионов человек перешли на операционную систему, выпущенную в самой компании Huawei. Однако до сих пор у них возникали проблемы с периферийным оборудованием. Выпуск принтера, совместимого с HarmonyOS, в значительной мере решает данную проблему.

Объявлена и базовая цена данного принтера. Она составляет 1899 юаней или 295 американских долларов. Также в компании заявили о том, что использование принтера не будет сопровождаться привычными трудностями, так как инженеры значительно упростили систему.