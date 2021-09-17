 

Компания Huawei представила новый принтер на операционной системе HarmonyOS

17.09.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители китайской компании Huawei сообщили о выпуске нового принтера, который работает на фирменной операционной системе HarmonyOS.

Как сообщает разработчик, на сегодня уже около ста миллионов человек перешли на операционную систему, выпущенную в самой компании Huawei. Однако до сих пор у них возникали проблемы с периферийным оборудованием. Выпуск принтера, совместимого с HarmonyOS, в значительной мере решает данную проблему.

Объявлена и базовая цена данного принтера. Она составляет 1899 юаней или 295 американских долларов. Также в компании заявили о том, что использование принтера не будет сопровождаться привычными трудностями, так как инженеры значительно упростили систему.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17

08.09 / В Украине выросло производство электроэнергии – Минэнерго

02.07 / В Китае начались продажи электрического седана Xpeng P7

26.06 / «Патриоты России» поддержали поправки в Конституцию

21.02 / Nord Stream попросила немедленно выдать разрешение на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ

13.08 / Беленюк: Я люблю свою страну и никто меня не заставит уехать

06.11 / Шнуров ответил Пригожину на обвинения в «уродовании» молодежи

25.06 / Бывший глава банка “Киевская Русь”, которого в Украине подозревают в растрате $44 млн, получил политическое убежище в Беларуси

26.09 / Племянница Трампа подала на него в суд за финансовое мошенничество

03.09 / Талибы заявили о захвате последней провинции Афганистана. Силы сопротивления опровергают эту информацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика