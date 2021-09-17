Роскачество определило лучшие приложения для видеозвонков

На сайте Роскачества появилась информация о лучших, по мнению экспертов, приложениях, при помощи которых можно осуществлять видеозвонки на территории РФ.

Всего в списке 19 приложений из разных мессенджеров, сообщают специалисты. Десять из них могут использовать граждане, у которых устройства работают на операционной системе iOS, остальные же предназначены для Android или же служат для обеспечения видеосвязи в Skype и Zoom.

Эксперты Роскачества высоко оценили мессенджеры в «Одноклассника» и Telegram, а также WhatsApp, Facebook и другие ресурсы, предлагающие данные сервисы. С полным списком можно ознакомиться на сайте самого Роскачества, где отмечены сильные и слабые стороны приложений.