Олег Дерипаска пригласил Сергея Лаврова и Настю Рыбку в совместное путешествие на яхте

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале поделился планами о предстоящей поездке на яхте по фьордам Норвегии.

Бизнесмен также сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и известная писательница Настя Рыбка получили приглашение принять участие в путешествии.

– Сергей Викторович (Лавров) и Настя не просто мои старые добрые друзья, но и очень интересные собеседники. С ними можно обсуждать все, что угодно: от литературы до политической ситуации в Гвинее, — написал Дерипаска.

– Стартуем, как обычно, из Мольде. Сергей Лавров и Настя уже гостили на моей яхте, но вот попутешествовать вместе, одной компанией пока нам не удавалось, — добавил предприниматель.

Настя Рыбка уже подтвердила, что с большим удовольствием примет участие в поездке. Девушка пообещала разместить в своем Instagram подробный отчет с большим количеством видео и фотографий.

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