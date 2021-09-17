 

Олег Дерипаска пригласил Сергея Лаврова и Настю Рыбку в совместное путешествие на яхте

17.09.2021, 14:31, Разное
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Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале поделился планами о предстоящей поездке на яхте по фьордам Норвегии.

Бизнесмен также сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и известная писательница Настя Рыбка получили приглашение принять участие в путешествии.

Олег Дерипаска пригласил Сергея Лаврова и Настю Рыбку в совместное путешествие на яхте– Сергей Викторович (Лавров) и Настя не просто мои старые добрые друзья, но и очень интересные собеседники. С ними можно обсуждать все, что угодно: от литературы до политической ситуации в Гвинее, — написал Дерипаска.

– Стартуем, как обычно, из Мольде. Сергей Лавров и Настя уже гостили на моей яхте, но вот попутешествовать вместе, одной компанией пока нам не удавалось, — добавил предприниматель.

Настя Рыбка уже подтвердила, что с большим удовольствием примет участие в поездке. Девушка пообещала разместить в своем Instagram подробный отчет с большим количеством видео и фотографий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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