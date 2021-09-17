Ученые: Зелень может замедлить процесс биологического старения

Ученые из Университета Монаша рассказали, какие факторы способны предотвратить биологическое старение организма. По их словам, в этом помогает зелень, которая растет возле домов.

В ходе проведения исследования специалисты обнаружили существование тесной связи между количеством растений, находящихся в окружении человека и более медленным старением. За основу научные сотрудники взяли изменения в метилировании ДНК. Полученные показатели были сопоставлены с количеством зеленой растительности возле домов испытуемых. Присутствие насаждений улучшает иммунную функцию и здоровье почек в целом. В совокупности данные факторы замедляют биологическое старение.

Местная растительность в виде кустарников, парков и садов снижает умственное напряжение. К тому же возле домов людей появляется пространство для социального взаимодействия. Все это стимулирует их физическую активность, к тому же снижается вред от жары и загрязнения воздуха.

Полученные результаты пока применимы только к женщинам. В ближайшее время исследователи планируют провести эксперименты с участием мужчин.

Источник: ufatime.ru