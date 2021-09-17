Наташа Королева показала фигуру в бикини

Певица Наташа Королева показала свою фигуру в бикини. Она обнародовала видео из аквапарка, который посетила в Турции.

48-летняя Наташа Королева поделилась с подписчиками секретом похудения. Она решила показать свою фигуру без прикрас во время отдыха в Турции. Кроме того, знаменитость рассказала, как сбросить лишние килограммы, которые быстро набираются в отеле, где питание организовано по системе All inclusive.

В пятизвездочной гостинице, где остановились Наташа Королева и Сергей Глушко, кормят очень вкусно. В связи с этим Наташе Королевой пришлось спасать фигуру в аквазоне. Артистка боится набрать лишний вес, хотя находится на отдыхе меньше недели. Она посоветовала всем, кто хочет сохранить фигуру, кататься на водных горках.

Кроме того, можно заняться аквааэробикой или же попробовать стать на водные лыжи. Королева хотела донести то, что после плотного приема пищи важна любая активность, чтобы на животе не начали появляться складки.

Фолловеры назвали обнародованное видео очень честным. Они поблагодарили Наташу Королеву за ценные советы. Поклонники отметили, что знаменитости не нужно переживать, поскольку ее фигура является хорошей.