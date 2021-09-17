Парадные ворота Александринского дво­рца в Нескучном саду отреставрируют

Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду возведены в середине XIX века. Они считаются памятником архитектурного искусства эпохи позднего ампира. Ворота украшены величественными статуями, установленными на высоких пилонах. К сожалению, они сильно наклонились друг к другу и потеряли первозданный вид.

Власти Москвы прикладывают огромные усилия для сохранения исторического и культурного наследия города. Сейчас специалисты работают над восстановлением пилонов. Уникальный памятник архитектуры отреставрируют до конца сентября.

Предварительно реставраторы изучили архивные документы, которые содержат информацию о строении памятника и использованных для него материалах, а также об особенностях местного грунта. После тщательных исследований специалисты смогли выровнять северный пилон и приступили к работе над южным.

Главным элементом парадных ворот Александринского дво­рца являются массивные конструкции из белого камня. На них установлены античные статуи мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Композиция называется “Времена года”. На время реставрации пилонов целостность белокаменной кладки защитили стальным каркасом.

Скульптуры перенесли в мастерские для восстановления. Параллельно ведется реконструкция ограды. В настоящее время разрабатывается проект реставрации самого Александринского дворца. Восстановление всего комплекса планируется завершить в 2023 году.