Мнение: Вредительское заявление

Памфилова выступила с заявлением о том, что было бы неплохо перенести в будущем единый день голосования с сентября на октябрь. Подгадать к школьным каникулам. Да и времени на агитацию останется больше.

Вот совершенно политически незрелое заявление. Почти вредительское. Люди, которые сделали голосование в самый неудобной период в году, очень хорошо понимали, что делают. Как раз для того, чтобы выхолостить напрочь всю «предвыборную» кампанию с агитациями и прочими непотребствами, и было выбрано время в сентябре. Лето, люди хватают последние кванты ультрафиолета, собирают на последние гроши детей в школы — им на эту вашу агитацию плевать. А значит — никакой враг не сможет смутить неокрепшие умы глубинного народа.

В этом и смысл. А Памфилова с ее фантомными болями бывшей демократки опять за старое. Выборы — это сугубо техническая история. Просто провести и отчитаться. Чем меньше будет разных неожиданностей — тем спокойнее. А товарищ воду мутит, не по-партийному это.

Сентябрьский единый день — это завершающий аккорд всей многолетней работы по ликвидации выборов как института смены власти. Выборы — это всегда риск. А вдруг придет кто неправильный. Да начнет менять политическую систему, пусть даже и локально? Кто ему такое право дал? Народ? А кто такой этот народ? Что он понимает в политической системе? Народ не имеет профессионального образования, не ему судить — хороша или не хороша политическая система. И без него разберутся.

Поэтому двадцать лет люди трудились, превращали выборы в карнавал и бесполезное во всех смыслах мероприятие. А тут Памфилова снова-здорово со своими идеями. Ты бухгалтер, твое дело — балансы сводить. Причем так, чтобы сошлось. А идеями фонтанировать — не твоя забота.

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