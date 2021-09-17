Мнение: Неприкасаемые в Фейсбуке, инфляция в США и первородный грех расизма

1. Идеальное число заговорщиков — один человек. Когда чем-нибудь нехорошим занимаются сразу 5-10 человек, сохранить тайну становится тяжело. Когда в заговоре участвует целая огромная корпорация, регулярные утечки становятся обыденностью.

Вот свеженькое, про Фейсбук. Как выяснилось, там есть привилегированная группа из 6 миллионов аккаунтов, которым можно нарушать правила. Полагаю, нет смысла дополнительно пояснять, какая именно идеология объединяет эту группу. Цитирую:

https://www.facebook.com/alexander.tyulkanov/posts/4421982891224819

https://www.wsj.com/articles/facebook-files-xcheck-zuckerberg-elite-rules-11631541353

«Уолл-стрит джорнэл» опубликовал расследование, подтверждающее, что Фейсбук ведёт белые списки VIP-аккаунтов, которые не подвержены алгоритмической цензуре, по умолчанию включенной для остальных пользователей.

Аккаунты из белого списка могут более свободно постить контент, который роботы Фейсбука на обычных аккаунтах сразу помечают как сомнительный или удаляют.

По состоянию на 2020, таких VIP-аккаунтов насчитывалось около 5,8 млн. Как оказалось, компания вводила в заблуждение публику и собственный Наблюдательный совет по контент-модерации (Overview Board) по поводу того, насколько распространена такая политика.

Представители Фейсбука признали наличие проблемы и работу над ней в компании, но отметили, что оправданием для двойных стандартов служило то, что некоторый контент на площадке «мог заслуживать более тщательного анализа» («could require more understanding») перед модерацией.

2. Кримсональтер пишет про новые веяния в американской экономической статистике:

https://t.me/crimsondigest/1329

Заметки на полях о том, как правильно считать инфляцию. Учимся у титулованных экономистов администрации Байдена.

https://twitter.com/Breaking911/status/1435679846307405830

Директор Национального экономического совета при президенте США и советник президента США по экономическим вопросам, Брайн Дис сообщает на брифинге, что «если не считать роста цен в этих категориях [говядина, свинина, куриное мясо], то рост цен на продукты питания находится в большем соответствии с историческими нормами».

Вот как надо. Если не считать мяса – все ок, инфляции нет.

Можно продолжить: Если не считать что стоимость поездки на Uber выросла на 90% за три года – инфляции транспортных услуг нет. Если не считать рост стоимости жилья, то никакой «жилищной инфляции» тоже нет.

Росстату – учиться и учиться передовым методам статистического учета!

Кстати, администрация Байдена уже обещает карать производителей мяса за рост цен, и тут так и хочется сказать «рыночная экономика? нет, не слышал!»

https://www.reuters.com/business/biden-administration-plans-tougher-action-rein-meat-prices-2021-09-08/

Кстати, метод «карать за рост цен», если там не было картельного сговора (который надо бы доказать), приводит всегда только к одному: появление черного рынка + дефицит того товара, цены на который пытаются искусственно прижать, со всеми неизбежными коррупционными последствиями.

Добро пожаловать в дивный инфляционный новый мир. Ах да, многим придется таки жрать червяков, ибо нормальное мясо будет слишком дорогое или по объективным причинам или из-за «зеленых налогов на мясо» (вам это даже в России косвенно обещают лет через 10). Ну ничего, зато официальная инфляция будет, как говорит мистер Дис, «в большем соответствии с историческими нормами».

Итак, американские власти уже начали душить цены и манипулировать статистикой. Интересно, будут ли в США, по примеру Китая, массово удалять «очерняющий» экономику страны контент в соцсетях?

3. Слёзы наворачиваются на глаза, когда думаешь о печальной судьбе программистов из бывшего СССР, отправившихся за длинным долларом в США, на работу в Гугле и в тому подобных компаниях. Теперь нашим соотечественникам приходится терпеть серьёзные унижения:

https://t.me/vmarahovsky/1994

Как сообщают злые люди, техногигант Гугл некоторое время назад провёл у себя передовую образовательно-воспитательную инициативу по борьбе с расизмом & неравенством. Главный тезис: все белые мужские работники Гугла должны осознать свою инфернальную сущность.

Я немножко процитирую злых людей:

«В базовом учебном модуле под названием «Союзничество в действии» глава отдела системного союзничества Google Рэнди Рейес и команда консультантов из Ladipo Group обучают сотрудников деконструкции их расовой и сексуальной идентичности, а затем ранжируют себя по иерархии «власти и привилегий». Затем инструкторы учат сотрудников «управлять своими реакциями на привилегии», которые могут включать в себя чувства «смущения, стыда, страха и гнева», с помощью «движений тела», «глубокого дыхания», плача и воображаемого путешествия в «своё счастливое место». (…)

Шерис Торрес, экс-глобальный директор Google по инклюзивности (ныне вице-президент в Facebook Financial), провела видео-дискуссию с профессором Бостонского университета Ибрамом X. Кенди о расизме в американской жизни. Кенди утверждает, что все американцы, включая детей в возрасте до трех месяцев, в корне расисты. «Быть воспитанным в Соединенных Штатах – значит быть расистом, а быть расистом – значит почти пристраститься к расистским идеям», – сказал он. (…) Решение, по утверждению Кенди, состоит в том, чтобы все американцы признали свою причастность к расизму и «реагировали так же, как они реагируют, когда им ставят диагноз серьезного заболевания». Отрицание причастности к расизму является лишь дополнительным доказательством расизма. «Для меня сердцевина расизма – это его отрицание, и это отрицание звучит как «Я не расист», – говорит Кенди. – «Безусловно, это критически важный шаг для американцев – больше не отрицать свой собственный расизм».

Сотрудники Google создали внутренний документ под названием «Ресурсы по борьбе с расизмом», который содержит списки для чтения, графические изображения и упражнения на осознание расовой принадлежности (…)рисунок, озаглавленный «Пирамида белого превосходства», продвигает идею о том, что Дональд Трамп ведет общество по пути к «массовым убийствам» и «геноциду»».

Быть белым американцем стало непросто. Скажешь «я расист», тебя отменят. Скажешь «я не расист», уличат во лжи. Почти как с гомофобией, только хуже, так как если белый попробует стать негром, его дополнительно обвинят ещё и в грехе блэкфэйсинга.