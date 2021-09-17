 

Франчетти нашли нового адвоката в Чехии

17.09.2021, 14:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСемья задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти нашла ему нового адвоката, сообщил ознакомленный с делом источник в Праге.

«Семья Франчетти нашла ему нового адвоката. Поиски адвоката являются исключительно делом россиянина и его доверенных лиц. Ими являются родственники, члены семьи. Задержанный удовлетворен выбором нового защитника», – сказал собеседник ТАСС.

Между тем чешский политический обозреватель Иржи Юст заявил, что процесс экстрадиции из Чехии занимает много времени.

«Он (процесс – прим. ВЗГЛЯД) должен пройти все инстанции, в том числе получить разрешение министра юстиции», – цитирует Юста РИА «Новости».

По его словам, правоохранительные органы активно занимаются участниками конфликта со всех сторон, их заинтересовал Франчетти, более 20 лет живущий в Чехии, после того, как тот стал рассказывать в СМИ о своей деятельности.

«Это не антироссийское действие, не недружественное, это просто работа правоохранительных органов», – добавил Юст.

«Тем россиянам, которые участвовали в крымской весне как избиратели или поехали в Крым отдохнуть, арест в Чехии не грозит. Арест грозит только тем, кто участвовал в вооруженных формированиях», – подчеркнул эксперт.

Участник Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Александр Молохов заявил, что Франчетти ранее отказался от услуг чешского защитника. «Есть ряд предложений от русскоязычных адвокатов из Евросоюза, которые имеют право работать в Чехии. Идут переговоры с адвокатами из Австрии», – отметил Молохов.

Он выразил надежду, что защита сумеет добиться смягчения условий содержаний и перевода россиянина под домашний арест. Также планируется обращение в ЕСПЧ с требованием принять обеспечительные меры и запретить экстрадицию.

Молохов добавил, что Франчетти не участвовал в вооруженных формированиях, он был задействован в гражданских патрулях, охранявших ЛЭП. «Никогда он с оружием в руках никаким наемником не был», – сказал юрист.

Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. РФ направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.

В среду адвокат Франчетти Ян Шварц опротестовал в Верховном суде решение горсуда Праги об аресте россиянина. Российская сторона потребовала освободить россиянина.



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