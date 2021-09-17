 

Эксперт назвал DDoS-атаки на сервисы онлайн-голосования попыткой ударить по цифровому будущему России

17.09.2021, 14:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыDDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования – это атаки на цифровое технологическое будущее РФ со стороны глобальных конкурентов Москвы, сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт по IT-проектам Илья Костунов.

«Это атака не на выборы, а атака на цифровое технологическое будущее России, на экспортный потенциал российских IT-продуктов. Это попытка нанести удар по доверию российских пользователей к отечественным системам», – сообщил Костунов.

Он отметил, что перспективы IT-рынка просто огромны, речь идет о триллионах долларов. «Поэтому и масштаб атак большой. Ведь мало кто в мире способен организовать защищенное и качественное электронное голосование (а это полноценный сервис) для десятков миллионов пользователей. Вот и работают против нас как будущих конкурентов. Разумеется, эти транснациональные силы действуют под опекой политической наших глобальных конкурентов», – добавил эксперт.

Ранее стало известно, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.



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