Проценко предложил ввести новые меры поддержки врачей на селе

В РФ необходимо разработать программу поддержки сельских врачей, создав для них локальные траектории развития, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе итогового консилиума с врачами из регионов на тему «Будущее здравоохранения».

Проценко заявил, что «это невозможно без развития медицинской инфраструктуры, в том числе использования каких-то адаптивных для каждого региона решений – будет ли это в виде мобильных ФАПов, плавучих поликлиник, строительства больниц», говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия».

Он отметил, что РФ уже прошла большой путь по развитию системы здравоохранения, и сейчас находится на пороге настоящей технологической революции в медицине.

Одними из главных факторов развития медицины врач назвал решение кадрового вопроса, переосмысление подготовки медиков, наполнение программ практическими курсами, а также внесение изменений в существующие программы подготовки студентов.

Кроме того, Проценко считает необходимым введение нового стандарта первичной медицинской помощи. Не менее важно, по его мнению, развитие телекоммуникационных цифровых технологий в здравоохранении.

«С моей точки зрения они в первую очередь повышают прозрачность системы и создают дополнительный комфорт и удобство для наших пациентов», – подчеркнул он.

Ранее Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах.