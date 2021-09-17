Мнение: Отечественный компьютер на базе “Эльбруса”

О персональном компьютере на базе отечественного процессора "Эльбрус".

Видео с конференции "Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2021"

Интересный момент про стоимость. Текущий блок с процессором стоит около 200 000 рублей.

При более массовом заказе компьютеров с российскими процессорами заявляется о том, что цена может быть существенно ниже 100 000 рублей

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