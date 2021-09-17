 

“Как он туда поместился?”, “Вы хоть его достали?” Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына

17.09.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Волшебная лампа Алладина”, – подписал фото Горбунов. 

“А как он туда поместился?” – удивились в сети.

“Вы хоть его оттуда достали?” – поинтересовались фолловеры.

“Похож на папку”, – прокомментировали фото подписчики ведущего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Юрий Горбунов женат на коллеге – телеведущей Кате Осадчей. Они поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / В Госдуме ответили на заявление ФРГ о «росте вызовов» из-за России

21.08 / Добровинский нашел несоответствия в показаниях свидетеля по делу Ефремова

11.12 / Палеонтологи обнаружили останки предков птерозавров

18.07 / Компания Ford отзывает более 850 тысяч автомобилей по всему миру

26.08 / Эксперт: У вузов нет никаких объективных причин повышать сейчас плату за обучение

19.07 / Приложение Gmail Go загружено 500 000 000 раз

17.08 / Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря выходным

09.07 / Московская биржа открылась снижением

27.01 / Игорь Суркис: Лобановский никогда ни на кого не кричал

17.11 / В оккупированном Донецке произошел пожар на шахте, судьба четырех горняков неизвестна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика