“Пушкин, мля”, “Брат, ты красивый!” В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова

“Я шипы и колючки превращаю в цветы!” – подписал видео 57-летний экс-глава МВД.

Ролик Авакова набрал больше 24 тыс. просмотров и почти 240 комментариев.

“Брат, ты красивый!” – прокомментировал пост экс-министра пользователь с ником dkaminskiy88.

“Пушкин, мля”, – отреагировал bonni1313.

“Какой няшный экс-министр”, – считает veedomo.

“Колючки – для оград, внутри пусть расцветет прекрасный сад”, – срифмовала tetianakozyrska.

View this post on Instagram

A post shared by Arsen Avakov (@arsenik78)

Контекст:

Аваков возглавлял украинское МВД больше семи с половиной лет – с февраля 2014 года. 13 июля он подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Сейчас министерство возглавляет бывший народный депутат от “Слуги народа” Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил Зеленский, 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

—