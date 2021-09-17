Власти России решили вернуть в страну 500 тыс. соотечественников

Постановление было принято 11 сентября, 16 сентября на него обратило внимание издание Finanz.

Речь идет о “добровольном переселении”, которое предусмотрено в рамках государственной программы “Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности”.

“Настоящее время” отмечает, что заниматься возвращением эмигрантов будут МИД и МВД. “Убеждать соотечественников переехать в Россию” будут выездные группы. Привлекать эмигрантов собираются через предоставление “государственных гарантий за счет средств федерального бюджета”.

Контекст:

В январе 2019 года “Проект” опубликовал расследование, согласно которому российская служба статистики в разы занижает число граждан, уехавших за рубеж, по сравнению с данными стран, куда россияне уехали. Например, по эмиграции в США в 2017 году показатели отличаются в шесть раз, в Чехию и Венгрию – в 12 и 14 раз соответственно.

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