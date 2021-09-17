 

Искусственный интеллект определяет жанр фильма по саундтреку

17.09.2021, 13:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В калифорнийском университете проведены исследования возможностей искусственного интеллекта, в результате которого удалось создать эффективный алгоритм для автоматического определения жанровой принадлежности любого фильма.

Для того чтобы отнести фильм к тому или иному жанру, ИИ просто анализирует саундтрек, который звучит в нем. По словам ученых, для создания алгоритма они тщательно изучили звуковое сопровождение 110 самых популярных фильмов, выпущенных в период с 2014 по 2019 год.

Саундтреки у боевиков, комедий, фильмов ужасов, драм и пр. имеют свои особенности, отмечают специалисты. В каждом жанре музыкальное сопровождение обладает рядом общих признаков. Здесь нет ничего особо сложного, однако для обработки информации в режиме реального времени нужны достаточно большие вычислительные мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.04 / В РФ стартовал пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний

02.06 / Аэрофлот и S7 получили разрешение на полеты в Германию

29.08 / Надеть маску или не надеть? – Путаница с правилами в Нидерландах сбивает туристов с толку

05.05 / Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы

22.07 / В Литве и Эстонии назвали ошибкой соглашение между США и ФРГ по “Северному потоку – 2”

03.09 / За 10 дней Паралимпиады в Токио Украина завоевала 94 медали

25.01 / Подорожание энергоресурсов в Украине приведет к росту цен на товары и услуги – глава КЭУ Новак

02.01 / В Курганской области прокуроров заподозрили в браконьерстве

13.11 / “Чья бы корова мычала”. Лукашенко ответил Зеленскому на непризнание его президентом Беларуси

01.09 / Болтон – уход США из Афганистана — это трагедия, и РФ с Китаем не преминут ею воспользоваться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика