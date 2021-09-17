Искусственный интеллект определяет жанр фильма по саундтреку

В калифорнийском университете проведены исследования возможностей искусственного интеллекта, в результате которого удалось создать эффективный алгоритм для автоматического определения жанровой принадлежности любого фильма.

Для того чтобы отнести фильм к тому или иному жанру, ИИ просто анализирует саундтрек, который звучит в нем. По словам ученых, для создания алгоритма они тщательно изучили звуковое сопровождение 110 самых популярных фильмов, выпущенных в период с 2014 по 2019 год.

Саундтреки у боевиков, комедий, фильмов ужасов, драм и пр. имеют свои особенности, отмечают специалисты. В каждом жанре музыкальное сопровождение обладает рядом общих признаков. Здесь нет ничего особо сложного, однако для обработки информации в режиме реального времени нужны достаточно большие вычислительные мощности.