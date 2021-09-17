Представители SpaceX пояснили, в чем важность последнего запуска гражданского космического экипажа

В компании SpaceX назвали новой вехой в истории астронавтики запуск космического корабля с исключительно гражданским экипажем. По словам экспертов, открыта новая страница в истории.

Напомним, что орбитальный корабль стартовал с четырьмя астронавтами на борту, каждый из которых фактически является космическим туристом. Аппарат пробудет в космосе три дня на высоте 560 км над поверхностью Земли.

Программу полета нельзя назвать сложной. Однако самое главное здесь, что полеты в космос перестали быть монополией военных и космических ведомств сверхдержав. Теперь этим могут заниматься обычные частные компании, уделом которых ранее был запуск спутников или организация суборбитальных полетов на высоте около ста километров.