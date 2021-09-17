 

Хакеры атаковали 20 российских компаний из-за уязвимости Microsoft Office

17.09.2021, 13:42, Новости дня
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Серьезная уязвимость в Microsoft Office открыла возможность для масштабной хакерской атаки, от которой пострадали два десятка российских компаний. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

Объектами атак хакеров на этот раз стали высокотехнологичные компании и научно-исследовательские учреждения. Речь идет о так называемом фишинге, когда жертве достаточно только открыть документ из рассылки, чтобы предоставить доступ злоумышленникам к своим ресурсам.

Подвел MSHTML, содержащийся в движке для Internet Explorer, того самого интернет-браузера, о ненадежности которого уже много лет говорят специалисты по кибербезопасности. Теперь пострадавшим остается только устранять последствия внешних вмешательств.



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