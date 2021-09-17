Определенные пищевые привычки могут снизить риск заражения COVID-19

Снизить риск развития COVID-19 могут помочь определенные пищевые привычки. К такому выводу пришли исследователи после проведения исследования.

Иммунная система укрепляется за счет правильного питания. Таким образом, у нее получается сопротивляться вирусу. В исследовании ученых приняли участие 600 тысяч человек, проживающих в Великобритании и США. Научные сотрудники наблюдали за их здоровьем с марта по декабрь 2020 года. В начале исследования испытуемые рассказали о своих пищевых привычках.

Риск заражения COVID-19 на 9% снижает растительная диета. Она предполагает употребление огромного количества фруктов и овощей, а также бобовых. Такой тип питания на 41% снижет риск развития осложнений в случае инфицирования коронавирусом.

В то же время исследователи напомнили о важности профилактических мер – социального дистанцирования, мытья рук, ношения масок. Самой лучшей защитой от заболевания считается вакцинация, но диета занимает не последнее место в данном перечне. Если человек питается неправильно, то риск потенциального инфицирования существенно увеличивается. Авторы научной работы считают, должны быть разработаны стратегии общественного здравоохранения, поощряющие основы здорового питания.

Источник: ufatime.ru