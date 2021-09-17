В Москве построят и реконструируют 21 объект культуры

Строительство объектов культурного значения – важная составляющая гармоничного развития города, отметил руководитель стройкомплекса Андрей Бочкарев. С 2011 года построено 57 таких зданий, уточнил он.

Строительство и расширение объектов культуры продолжится. “Так, до конца 2023 года будут проведены работы по реконструкции и строительству 21 здания для учреждений культуры и искусства”, – сообщил Бочкарев.

По его словам, сейчас завершены работы по строительству и реконструкции дома культуры “ГЭС-2”, новой сцены театра “Уголок дедушки Дурова”, детской школы искусств имени Глинки, Детского музыкального театра юного актера.

За последние годы разнообразие видов досуга в Москве выросло в среднем на 26%, гласят данные независимого исследования компании BCG. Рост зафиксирован в 90% районов, прежде всего в центре и Новой Москве.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о завершении работ по возрождению исторического здания ГЭС-2. В обновленном пространстве разместятся выставочные залы, библиотека, образовательные классы, актовый зал на 420 мест, книжный магазин, кафе и ресторан.