Мнение: Загадка метаморфоз гаранта Конституции РФ

Факты, повергающие в истерику всех запутинских и антипутинских деятелей, троллей, ботов сети, сетевых майдаунов и антимайдаунов, либерастов и кремлеботов, и т.д., и т.д.

Вызывающие у взрослых и в целом вменяемых юзеров мгновенную умственную деградацию до уровня подготовительной группы детсада.

Вынуждающие забыть русский язык, не понимать простейших фраз, клинить, тупить, флудить, демонстрировать диагнозы из психиатрии.

Факты простейшие, зримые, ясные, наглядней некуда. Смотрим это.

А теперь это.

Рост Медведева 162 см, напомню. Номинальный рост гаранта 170 см.

Но с 18.03.2015 года, концерта на Красной площади в честь Крыма, после полумесячного отсутствия съемок и появлений, гарант только этот, с ростом менее 160 см. Раньше этот актер изредка подменял основного. С 18.03.2015 он единственный исполнитель роли для СМИ, масс и протокола.

Можно показать разительную перемену и съемками с другими персонами.

Меркель, никогда не надевавшая высоких каблуков, рост 165 см.

Тимошенко, всегда носящая высокие каблуки, рост 163 см.

Иногда его обувают в лифт-обувь +12, иногда нет. Про лифт-обувь отписались все кому не лень, повторяться не буду. А что следует показать тем, кто не очень внимателен: не обязательно и смотреть на стопу, высоту колена и верхнюю кромку обуви под штаниной, чтобы видеть мега-каблуки лифт-обуви. Пропорции выдают искусственное удлинение голени и роста так же надежно. Любой художник видит такие вещи на автомате.

Например, гарант и двукратная олимпийская чемпионка, синхронистка московского «Динамо» Алла Шишкина, рост 170 см.

Рост примерно один, линия плеч на одном уровне. Руки рядом и свободно опущены у обоих. Запястье гаранта начинается выше более чем на 10 см. То есть длина рук отличается капитальным образом, у гаранта короткие ручки вовсе не для его роста.

Это и есть мега-каблуки нынешнего актера.

Помимо очень резкого и сильного изменения роста, который только слепой не увидел, есть и другие метаморфозы.

О внезапном забывании немецкого языка, коим персонаж владел в совершенстве, только ленивый не писал, повторяться не буду.

Очень долго не могли научить нынешнего актера православному крещению. Так, например, он крестился на Крестном ходе в Москве…



Почему в команде показа актера нет штатного каноника? Который объяснил бы, что крестятся тремя сведенными перстами, олицетворяющими Троицу Святую.

Вот так крестятся, олухи.

Церковники – и те давно возмущаются… Диакон Кураев возмущался, только свел к "двойникам", вбросу для дебиломасс. Нет ни двойников, ни бригад актеров, актер один, и он не меньший эксклюзив, чем оригинал.

"Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения? Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко.

Из моей книги "Церковь в мире людей":

Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу. У меня сразу возник вопрос, что это такое: глубокая церковность, или хорошая оперативная вменяемость агента".

Между прочим, не один такой гарант претерпел капитальную метаморфозу. С рубежа 2015-2016 годов внезапно потерял полголовы роста, например, белорусский гарант…

Ума и здоровья.

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