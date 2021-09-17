 

США захотели сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета

17.09.2021, 13:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША намерены сотрудничать по теме Арктики с Россией как с председателем Арктического совета, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан на круглом столе, посвященном 25-летию Арктического совета.

«Исландия передала свое председательство России. США с нетерпением ждут совместной работы с Россией как с председателем и с другими постоянными членами, чтобы усилить роль совета в качестве основной площадки региона», – цитирует ТАСС Салливана.

По словам посла, за 25 лет существования совета удалось успешно сотрудничать по таким вопросам, как защита окружающей среды, биоразнообразие, устойчивое развитие. Под эгидой Арктического совета были заключены три основных соглашения: о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике и об укреплении международного арктического научного сотрудничества. Договоренности, по словам Салливана, заложили основу для обеспечения безопасности Арктического региона, а также продемонстрировали роль совета в части продвижения взаимодействия и координации действий между арктическими государствами.

«В следующие 25 лет мы сталкиваемся с непростой ситуацией: таяние вечной мерзлоты, лесные пожары, выбросы углекислого газа, дисбаланс температуры в Арктическом регионе. Мы должны работать со всеми государствами, чтобы способствовать быстрому переходу к нулевым выбросам парниковых газов, учитывая влияние климатического кризиса на регион. Арктика показывает нам, что государства Арктики имеют все возможности решить эти вопросы сообща, чтобы сформировать более безопасное будущее», – заключил дипломат.

Арктический совет учрежден в 1996 году и представляет собой наиболее авторитетный форум по сотрудничеству в Арктическом регионе. В организацию входят 8 приарктических стран. В 2021-2023 годах в соответствии с принципом ротации к РФ перешел пост председателя Арктического совета.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.



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