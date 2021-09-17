Лидеры стран ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена организации

Страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена, сообщил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.

Абдоллахиан заявил, что «документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны (Ибрахима Раиси) сегодня, в пятницу, в Душанбе». По его словам, «это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Отмечается, что участники саммита ШОС подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию, передает ТАСС.

«О начале процедуры приема Исламской республики Иран в члены ШОС», – объявили название подписанного документа.

Ибрахим Раиси в ходе саммита заявил, что членство в организации может оказать помощь Тегерану в борьбе с санкциями.

Напомним, в начале 2016 года Иран направил официальную заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества. В августе того же года президент РФ Владимир Путин заявлял о поддержке Россией стремления Ирана стать полноправным членом ШОС. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил поддержку заявки Ирана.