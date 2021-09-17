 

Le Parisien – последний аккорд плодотворного сотрудничества — Макрон встретился с Меркель в Париже

17.09.2021, 13:16, Новости дня
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Эммануэль Макрон встретился во французской столице с Ангелой Меркель, которая готовится покинуть пост канцлера Германии, пишет Le Parisien. Как подчёркивается в материале издания, двум лидерам удалось несмотря на некоторые разногласия выстроить доверительные отношения во благо Европы.


Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провёл в Париже «рабочий ужин» с канцлером Германии Ангелой Меркель — вероятно, последнюю официальную встречу с ней в преддверии выборов в Германии, которые определят преемника немецкого лидера, пишет Le Parisien.  

Как отмечается в материале издания, несмотря на то что встречу двух лидеров в Елисейском дворце комментировать «с особым чувством» не стали, Макрону и Меркель на протяжении своей совместной работы много раз удавалось находить общий язык во благо Европы. 

«С этого момента и до формирования нового правительства Германии мы с Ангелой Меркель продолжим работать плечом к плечу над важными проблемами, для которых мы ищем франко-германские решения — как мы это и делали с первого дня», — прокомментировал встречу господин Макрон.  

По данным Le Parisien, лидеры обсудили в ходе ужина кризис в Афганистане и сотрудничество между европейскими странами в плане борьбы против террористических группировок на севере Африки. Вместе с тем, европейская повестка во франко-германских отношениях рискует оказаться в долгом ящике, поскольку формирование нового правительства Германии может затянуться, как уже было в 2017 году: тогда переговоры по созданию правящей коалиции в ФРГ продолжались шесть месяцев, из-за чего президенту Франции пришлось отложить свои европейские инициативы, отмечает обозреватель издания. 

«Мы сделаем всё возможное, чтобы избежать слишком долгого периода бездействия», — заверила со своей стороны госпожа Меркель французского президента. 

Несмотря на то что Макрон и Меркель нашли общий язык далеко не сразу из-за существенной разницы в возрасте и политическом стиле, со временем им удалось наладить плодотворное сотрудничество и выстроить доверительные отношения, пишет Le Parisien. На фоне пандемии коронавируса два лидера сумели ещё сильнее укрепить связи, и в мае 2020 года они совместно предложили план восстановления европейской экономики стоимостью 750 миллиардов евро, а затем заключили по этому плану соглашение «исторических масштабов». 

А Елисейский дворец между тем уже начал готовиться к приходу преемника Меркель: господин Макрон в последние дни успел провести встречи с обоими фаворитами на пост канцлера Германии — социал-демократом Олафом Шольцом и христианским демократом Армином Лашетом, подчёркивает обозреватель Le Parisien.



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