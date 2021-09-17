 

Мнение: Запрещенные воспоминания

17.09.2021, 13:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запрещенные воспоминания

Директор департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала пост с несколькими добрыми словами о советском времени. Нет-нет, всего-навсего об автоматах с газированной водой и копеечной плате за проезд в транспорте. Но даже за это она получила ответный залп из 1800 комментариев, в основном с проклятиями и требованиями увольнения. Её пост, в переводе с украинского:

«Времена, когда:
— не было ковида;
— мы не боялись пить воду из уличных автоматов;
— мы пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы;
— мы не покупали воду для дома, а пили из крана.
Времена, когда копейки имели денежный вес:
— стакан воды без сиропа стоил 1 коп, с сиропом — 3 коп;
— проезд в трамвае стоил 3 коп, троллейбусе — 4 коп, в автобусе и метро — 5 коп;
— стакан чая в школьной столовой — 2 коп, томатный сок — 10 коп, большой бублик с маком — 5 коп;
— школьная тоненькая тетрадь — 3 коп, дневник — 14 коп…»

Вспоминается, что совсем недавно, в августе, разгневанные националисты разгромили уличную выставку в Киеве, посвящённую быту советских времён, где самым крамольным экспонатом были те самые автоматы с газированной водой. Вспоминать такое за-пре-ще-но! Вы ещё не поняли?..

https://maysuryan.livejournal.com/1468201.html – цинк

Какие еще автоматы с газировкой. Надо гордится достижениями евромайдана. А место, где стояли автоматы, можно выкрасить в патриотические цвета. А то ишь ты, начинают рассказывать про то, как жили в Киеве, когда он был столицей "тоталитарной УССР".

Автоматы по детским воспоминаниям весьма памятны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Как сделать красивый балдахин для детской. Нужна металлическая корзина, яркое боа и отрез ткани

02.07 / Личное: Одна одинёшенька

26.01 / Мнение: Бунт Навального: дубль два! Это правда интересно.

08.09 / После сбора картофеля поле пустовать не должно. Как подготовить землю к следующему урожаю

17.04 / Нет денег на лекарства: доходы аптек в России резко сократились

25.08 / Юлия Михалкова назвала свой метод борьбы с домогательствами

15.06 / Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране

01.11 / Мнение: Шедевр или оно?

03.12 / «Всё реально плохо»: Виктор Дробыш коснулся темы обнищания артистов

21.05 / Скандалы: Испытание углем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика