Мнение: Запрещенные воспоминания
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Запрещенные воспоминания
Директор департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала пост с несколькими добрыми словами о советском времени. Нет-нет, всего-навсего об автоматах с газированной водой и копеечной плате за проезд в транспорте. Но даже за это она получила ответный залп из 1800 комментариев, в основном с проклятиями и требованиями увольнения. Её пост, в переводе с украинского:
«Времена, когда:
— не было ковида;
— мы не боялись пить воду из уличных автоматов;
— мы пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы;
— мы не покупали воду для дома, а пили из крана.
Времена, когда копейки имели денежный вес:
— стакан воды без сиропа стоил 1 коп, с сиропом — 3 коп;
— проезд в трамвае стоил 3 коп, троллейбусе — 4 коп, в автобусе и метро — 5 коп;
— стакан чая в школьной столовой — 2 коп, томатный сок — 10 коп, большой бублик с маком — 5 коп;
— школьная тоненькая тетрадь — 3 коп, дневник — 14 коп…»
Вспоминается, что совсем недавно, в августе, разгневанные националисты разгромили уличную выставку в Киеве, посвящённую быту советских времён, где самым крамольным экспонатом были те самые автоматы с газированной водой. Вспоминать такое за-пре-ще-но! Вы ещё не поняли?..
https://maysuryan.livejournal.com/1468201.html – цинк
Какие еще автоматы с газировкой. Надо гордится достижениями евромайдана. А место, где стояли автоматы, можно выкрасить в патриотические цвета. А то ишь ты, начинают рассказывать про то, как жили в Киеве, когда он был столицей "тоталитарной УССР".
Автоматы по детским воспоминаниям весьма памятны.
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Источник: Colonel Cassad
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