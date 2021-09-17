Мнение: Запрещенные воспоминания

Запрещенные воспоминания

Директор департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала пост с несколькими добрыми словами о советском времени. Нет-нет, всего-навсего об автоматах с газированной водой и копеечной плате за проезд в транспорте. Но даже за это она получила ответный залп из 1800 комментариев, в основном с проклятиями и требованиями увольнения. Её пост, в переводе с украинского:

«Времена, когда:

— не было ковида;

— мы не боялись пить воду из уличных автоматов;

— мы пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы;

— мы не покупали воду для дома, а пили из крана.

Времена, когда копейки имели денежный вес:

— стакан воды без сиропа стоил 1 коп, с сиропом — 3 коп;

— проезд в трамвае стоил 3 коп, троллейбусе — 4 коп, в автобусе и метро — 5 коп;

— стакан чая в школьной столовой — 2 коп, томатный сок — 10 коп, большой бублик с маком — 5 коп;

— школьная тоненькая тетрадь — 3 коп, дневник — 14 коп…»

Вспоминается, что совсем недавно, в августе, разгневанные националисты разгромили уличную выставку в Киеве, посвящённую быту советских времён, где самым крамольным экспонатом были те самые автоматы с газированной водой. Вспоминать такое за-пре-ще-но! Вы ещё не поняли?..

https://maysuryan.livejournal.com/1468201.html – цинк

Какие еще автоматы с газировкой. Надо гордится достижениями евромайдана. А место, где стояли автоматы, можно выкрасить в патриотические цвета. А то ишь ты, начинают рассказывать про то, как жили в Киеве, когда он был столицей "тоталитарной УССР".

Автоматы по детским воспоминаниям весьма памятны.

—